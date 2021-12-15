İHD: 2020 yılı başından bu yana 59 hasta mahkum yaşamını yitirdi

İnsan Hakları Derneği (İHD), 2020 yılı başından bu yana en az 59 hasta mahkumun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İHD, hapishanelerde yaşanan sağlık hakkı ihlali ve hasta tutuklulara ilişkin pek çok kentte açıklama yaptı.

Cezaevlerinde 604'ü ağır, bin 605 hasta tutuklu ve hükümlünün bulunduğuna dikkat çekilen açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi: “Ceza ve Tevkifevleri, hasta mahpuslarla ilgili bir veri paylaşmadığı için net sayılara ulaşılamamaktadır. Hapishanelerde; yaşlı mahpuslar, ağır kalp ve kanser hastaları, çoklu kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır psikolojik rahatsızlıkları olanlar ve yaşamını tek başına devam ettiremeyen yüzlerce hasta mahpusun ne tedavileri yapılabiliyor ne de infazları erteleniyor. Hasta mahpuslar, hapishanelerde tedavi olanaklarından mahrum bırakılmakta, tedavilerinin hapishaneler dışında gerçekleştirilmesi için yapılan başvurular çoğu zaman reddedilmektedir.”

"Tecride dayalı infaz rejimi, derhal kaldırılmalı"

İHD açıklamasında şu taleplerde bulunuldu:

"Mahkûmların tedavilerinin düzenli bir şekilde uygun koşullarda yapılması sağlanmalı; tedavisi cezaevinde yapılamayacakların tahliyeleri sağlanmalı.

Sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi kararlarında cumhuriyet savcılarının takdir yetkisi kaldırılmalı.

Cezaevlerinde kapasite sorununa rağmen infaz yasasına aykırı bir şekilde tek kişilik hücrelerde tutulan çok sayıda tutuklu ve hükümlü bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Tecride dayalı infaz rejimi, uygulayanların inisiyatifine bırakılamaz derhal kaldırılmalı.

Cezaevinde yaşan tecrit ve hak ihlallerinin tutukluların ölümüyle sonuçlandığı ifade edilen açıklamalarda “Garibe Gezer gibi bir tutuklunun ölmesiyle sonuçlandı. İnsan hakları haftasına böyle girdik. Biz cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin yaşanılır bir hale gelmesini istiyoruz” denildi.