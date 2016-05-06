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İHD: 1 Mayıs'ta 231 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı, TOMA 1 kişinin ölümüne sebep oldu!

"Yaşam hakkı, seyahat özgürlüğü, toplanma ve gösteri özgürlüğü, kişi güvenliği ihlal edildi"

06 Mayıs 2016 15:57

İnsan Hakları Derneği (İHD), İstanbul Şubesi İstanbul’da 1 Mayıs’ta yaşanan hak ihlallerine dair raporunu paylaştı. İHD'nin raporuna göre, 1 Mayıs'ta 236 kişi gözaltına alındı. 5 kişi tutuklandı. 

İHD Şube Başkanı Zeynep Ceren Boztoprak, Valiliğin Bakırköy’deki kutlamalara izin vermesine rağmen bir dizi hak ihlali yaşandığını söyledi. Nail Mavuş isimli vatandaşın Tarlabaşı’nda TOMA’nın çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle en ciddi hak ihlalinin yaşam hakkı ihlali olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra seyahat özgürlüğü, toplanma ve gösteri özgürlüğü, kişi güvenliği gibi hakların ihlal edildiğini anlattı.

 

231 gözaltı

 

Bianet'ten Beyza Kural'ın haberine göre, İHD raportörü Mesut Çakan’ın okuduğu 1 Mayıs raporundan öne çıkan bilgiler şöyle:

-İstanbul'daki kutlamalar Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilirken bazı örgütlerin Taksim Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirmek istemelerine polis ekipleri müdahale etti.

-Taksim Meydanı'na tüm giriş çıkışların durdurulduğu ve toplu ulaşım seferlerinin engellendi.

-Polis ekipleri 1 Mayıs 2016 sabahından itibaren toplanmak isteyen her gruba müdahale etti.

-Bakırköy'de, HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu HDP'li grup, alana giriş yaptığı sırada polisin gaz bombalı müdahalesine uğradı.

-1 Mayıs günü Taksim Meydanına çıkmak isteyen guruplar ile Bakırköy'de bulunan HDP kitlesine yapılan müdahalelerde toplam 231 kişi gözaltına alındı.       

-Taksim Meydanı'ndaki yasak nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bekleyen T24 numaralı TOMA, kavşakta yaptığı kontrolsüz manevra esnasında 57 yaşındaki Nail Mavuş  isimli vatandaşı ezerek yaşamını yitirmesine neden oldu.

-Bir kişi, gözüne isabet eden gaz kapsülü ile yaralandı.

-Okmeydanı'nda polisin attığı gaz bombası bir eve isabet etti, evde küçük çapta maddi zarar meydana geldi.

-Taksim Meydanı'nda eylem yapmak isteyen veya Bakırköy Halk Pazarı'nda toplanmak isteyen gruplara müdahale eden polisin gözaltına aldığı kişilerden mahkemeye sevk edilen Orhan Toprak, Esin Toprak, Mustafa Demirbağken, Nebi Gümüş ve İsmail Çiftçi isimli beş kişi , "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla 2 Mayıs 2016'da tutuklandı.

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