İhbarcı 'Hacker'a çıplak teşhir

Bankaların 'kabusu' yakalandı

Efsane Hacker konuşuyor...

Yüzyılın sanal dolandırıcısı Chao lakaplı Çağatay Evyapan'ın kendi kimliğini ve yöntemlerini deşifre eden 'Kier' lakaplı hackerı kaçırdıktan sonra soyarak çıplak fotoğrafını çekti. Bu fotoğrafı İnternet'te yayınlayarak cezalandırdı.Gazeteport'un haberine göre dünyanın 10 ayrı ülkesinin sahtecilik şebekesine ATM kart kopyalayıcıları ihraç ederek, 5 milyar dolarlık bir sanal soygun yapılmasını sağlayan “Chao” lakaplı Çağatay Evyapan’ın yakalandığı haberini alan FBI ajanları Türkiye’ye geliyor. Ajanlar, FBI'a bile virüs bulaştıran zanlıyı hem bu konuda hem de Bank Of Amerika’dan aynı anda 1 milyar Dolar para çekilerek bankanın çökertilmesi konusunda sorgulayacak. Yüzyılın en büyük dolandırıcılığının ortaya çıkmasına neden olan ibharcı hacker “Kier” in çıplak fotoğrafları ise internete düştü.Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından Tuzla'daki 4 katlı villasında yakalanan dünyanın en önemli sanal dolandırıcılarından Çağatay Evyapan ve adamları Hakan Öztan, Habib Bayram, Samet Yağcı tutuklanarak Ümraniye Ceza evine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişide Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Evyapan’ın gözaltınta bulunduğu süre boyunca soruduğu “Nasıl yakaladınız? sorusu da cevap bulmaya başladı. Dünyanın bir çok ülkesinde kurulan özel ekiplerle aranan Chao’nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1998-1999 ve 2000 yıllarında hakkında işlem yapılan ve son olarak tutuklu olduğu Ankara Yarıaçık Cezaevi’nden kaçan Çağatay Evyapan olduğunu belirledi. Polis, Evyapan’dan önce yardımcısı Hakan Öztan’a ulaştı. Polis bir süre sonra da Evyapan’ın kaldığı adresi buldu. Yaklaşık 4 ay önce takibe alınan Evyapan’ın tüm hareketleri kamera ile takip edildi. Telefon kullanmayan Chao’nun mail yazışmaları takip edildi.Emniyete verdiği ifadede “beni yakalamasaydınız, ABD bankalarına zararım 4-5 Milyar Dolar olacaktı.” Diyen Evyapan’ın hedefindeki bankanın Bank Of America isimli Amerikan bankası olduğu iddia edildi. Chao’yu yakalamak için özel ekip kuran güvenlik birimlerinden biri olan FBI da boş durmamış ve Evyapan'a ait www.darkmarket.ws isimli siteye girmeye çalışmış. Site üyesi 3 kişinin referansıyla üye olunabilen siteye girmeyi başaran FBI ajanlarının Evyapan’a ait Chao takma adı dışında bir şey bulamadığı belirtildi. Evyapan'ın sanal alemde bu dolandırıcılığı araştıran FBI ajanlarıyla çeşitli internet sitelerine virüs bulaştırarak savaştığı bildirildi.Bir internet sitesinde hackerlerin bankaları nasıl soyduğunu anlatan “Kier”, ilk defa “Chao” hakkında da bilgi vererek onu deşifre etti. Daha sonra ortadan kaybolan “Kier” in çıplak olarak çekilmiş fotoğrafları internete düştü. “Kier” kendisini “Chao” ve adamlarının çırılçıplak soyarak üzerine bir battaniye attığını daha sonra da çıplak fotoğraflarını çektiğini iddia etti. Ancak “Kier” takma isimli hackerın şikayetçi olmaması üzerine yakalanan Çağatay Evyapan’dan bu suçla ilgili bir işlem yapılmadı.Kier isimli hackerın çıplak fotoğrafları çekilirken eline verilen bir karton üzerinde kendisi ile ilgili aşağılayıcı notlar ingilizce olarak yazıldı. Bu fotoğraf hackerların kullandığı binlerce internet sitesine gönderildi. Chao'nun Kier'i bu şekilde cezalandırdığı öğrenildi.Sanal alemde, kredikartı dolandırıcıları tarafından “Pir” olarak kabul edilen Evyapan’ın ele geçirilen bilgisayarlarında yapılan incelmelerde ise Evyapan’ın kendi adamları ve müşterileri ile geliştirdiği özel bir kriptolama sistemine sahip elektronik posta adresleri ile görüştüğü belirlendi.Gözaltında tutulduğu sırasında Bilişim polisine verdiği ifadelerde yurt dışında birçok istihbarat teşkilatının kendisi gibi kişileri desteklediğini anlatan Evyapan'ın Türkiye’de kendisi gibi insanları olumlu amaçlar için kullanmadıklarını söylediği öğrenildi. Ergenekonun sanal alemde bazı hackerlerden yararlandığı iddiaları üzerine polisin Ergenekon örgütü ile ilgisinin olup olmadığını sorduğu Evyapan'ın, görevlilere gülerek cevap verdiği ve “O grubun internetle ne işi var?” dediği bildirildi.Yapılan soruşturmada ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre Türkiye’de ilk sanal kredi kartı dolandırıcısının Çağatay Evyapan olduğu belirlendi. Evyapan’ın 1993 yılında sanal kredi kartı dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.Üzerine hiçbir mal varlığı yapmayan Çağatay Evyapan’ın yakalandığı Tuzla’daki 4 katlı binanın kiralık olduğu ortaya çıktı.