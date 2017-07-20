'İhbar var' denilerek gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Hakkında sosyal medya paylaşımlarından dolayı 'ihbar' olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan sanatçı Ferhat Tunç, serbest bırakıldı.

Ferhat Tunç İstanbul'da gözaltına alındı. Bir programa katılmak için Esenyurt'ta gide Tunç, polis tarafından durdurularak hakkında "ihbar" olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tunç'un burada ifadesi alındığı öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımlarının ihbar edilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenilen Tunç, "Hakkımda sosyal medya paylaşımlarından dolayı başlatılmış bir soruşturma var. Doğrusu daha önceki soruşturmalar için verdiğimi ifadeleri tekrar etmek zorundayım. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesini beklediğim bu paylaşımlarda, iddia edildiği gibi bir hakaret, bir kışkırtma, şiddeti çağrı ve suçu övmek söz konusu değildir. Şikayete konu olan paylaşımlarıma göre benim suç işlediğimi iddia eden şahıs, şahsıma yönelik hakarette bulunmuştur" dedi.

Tunç verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.