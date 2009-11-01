'İhbar mektubu eskileriyle aynı elden gibi'

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, “Islak imzalı demokrasiye müdahale belgesi ile birlikte gönderilen ve bir subayın yazdığı belirtilen isimsiz ihbar mektubu ile bizlere bir kaç yıl önce Sarıkız ve Ayışığı darbelerini ihbar amacıyla gönderilen mektup neredeyse aynı elden çıkmış kadar benzer. Bu çok şaşırtıcı” dedi. Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'in haberi şöyle:



Fırat, Limak Holding’in Patronu Nihat Özdemir’in davetlisi olarak Sabiha Gökçen Havalimanı açılışına katılmak üzere İstanbul’a giderken uçakta şunları söyledi: “Ben Ak Parti yönetimindeyken bana ve bazı arkadaşlarıma, üst düzey komutanlardan bazılarının TSK içinde Sarıkız ve Ayışığı darbelerini planladıklarını haber veren isimsiz bir ihbar mektubu gönderilmişti. Şimdi, gündemde Albay Dursun Çiçek’in ıslak imzasının da olduğu bu ihbar mektubu var. Dikkatlice okudum. Önceki ile karşılaştırdım. Bana bir kaç yıl önce gönderilen mektuptaki üslup ve yazılım tarzı ile dikkat çekici benzerlikler içeriyor. Neredeyse aynı el tarafından kaleme alınmış gibi. Bu çok dikkat çekici. Bağımsız ve tarafsız yargının sürdürdüğü soruşturmanın kesin sonucunun beklenmesı gerekli. Ancak, ıslak imzalı bir belge de ortada. Bunu da gözardı etmek mümkün değil.”



Endişe olmasın



Savunma Bakanı Vecdi Gönül de hem TSK’nın hem de sivil savcılığın oldukça titiz bir soruşturma yürüttüğünü belirterek, şunları anlattı: “Kimse merak etmesin gerçek neyse ortaya çıkar. Silahlı kuvvetlerimiz ve savcılıklarımız bu olayı aydınlatacaktır. Adı geçen Albay Dursun Çiçek de ifade vermesi gerekiyorsa adliyeye gelecektir. Daha önce de verdi. Bunda endişe edilecek ya da abartılacak bir şey yok. Onemli olan kurumlarımızın bu süreçte yıpratılmaması.”