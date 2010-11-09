-İHBAR ETTİĞİ OĞULLARININ YEMEK PARALARINI ÖDEYEMİYOR ADANA (A.A) - 09.11.2010 - Dilek Akın - Adana'da uyuşturucu bağımlısı iki oğlunu kurtarmak için ihbar ederek cezaevine girmelerini sağlayan anne çocuklarının yemek ücretini ödeyemediği için zor günler yaşıyor. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kapıcı dairesinde apartman sakinlerinin onayı ile kira ödemeden kalan Hanife Çelik (39), ''Hamallık yaparak geçimimizi sağlayan eşim trafik kazası geçirip sakat kalınca, 10 yaşındaki oğlumuzu da yanımıza alarak bir apartmanın kapıcı dairesine sığındık'' dedi. Şimdi biri 20, diğeri 21 yaşındaki iki oğlunun uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan cezaevinde olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti: ''Onları bu illetten kurtarmak için polise ben ihbar ettim. Biri 2007, diğeri 2008'den bu yana cezaevinde. 2012 yılına kadar hükümlü olan çocuklarım cezaevinde tedavi görüp sağlıklarına kavuştular. Bu yüzden ihbar ettiğim için pişman değilim ama oğullarımın yemek ücretini ödeyecek durumum yok.'' Kendisine ödeme tebligatı geldiğini, tebligatı aldıktan sonra adres değiştirdiğini ve bu nedenle maddi durumunun incelenmesi için Seyhan Kaymakamlığına başvurduğunu anlatan anne Hanife Çelik, ''Kaymakamlık yardımlarıyla geçiniyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da olmasa aç kalacağız. Çocuklarımı cezaevinde ziyaret etiğimde yemek bedellerini ödeyemediğimi söyledim. Onlar da bana 'merak etme anacım, onun yerine de hapis yatarız' dediler'' diye konuştu. Anne Hanife Çelik, talebinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca değerlendirildiğini sözlerine ekledi. -YEMEK BEDELLERİ NASIL ALINIYOR?- Sanıldığının aksine cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, halk arasındaki tabirle ''ekmek elden, su gölden'' misali yaşamıyorlar. İlgili kanunla tutuklu ve hükümlülere 6 ayda bir ''ekmek ve yiyecek karşılığı bordro'' adı altında ödeme tahakkuk ettiriliyor. Cezaevlerine göre farklılık gösteren fiyatlar en az günlük 4 liradan başlıyor. Yemek bedelleri, önce mahkumlardan isteniyor. Mahkum ya da tutuklu, bu borcu ödemediği takdirde Cezaevi Müdürlükleri, ailelere ödeme tebligatlarını polis karakolları aracılığıyla ulaştırıyor. Ailenin bu borcu ödeme gücünün olup olmadığı belediyeler veya kaymakamlıklar tarafından yapılan incelemeyle araştırılıyor. İncelemede, maddi durumu elverdiği anlaşılan aileler, borcu ödememekte direndiklerinde yetkili kurumlarca işlem yapılıyor. Mahkumiyetleri 6 aydan aşağı olan mahkumlara ait bordrolar ise salıverilecekleri tarihten bir hafta önce tebliğ ediliyor.