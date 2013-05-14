Güler: Bombalı eylem ihbarı 8 Mayısta geldi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, 8 Mayıs'ta Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden ses getirici bir bombalı eylem yapılacağı yönünde ihbar alındığını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nu Hatay Reyhanlı'da 51 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili bilgilendiren Güler, 'Vatandaşlarımızın her türlü zararı en kısa sürede karşılanacak' dedi.

8 Mayıs 2013 tarihinde Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden ses getirici bir bombalı eylem yapılacağı yönünde ihbar alındığını, bu ihbar üzerine 9 Mayıs'ta güvenlik güçlerine gerekli talimatın verildiğini belirten Güler, 'Alınan istihbari bilgiler doğrudan Reyhanlı ilçesine ilişkin bir tehdidi işaret etmemekte, bölgenin ve yurdun bazı yönelik eylem hazırlıklarını kapsamaktadır' dedi.

Bakan Güler, 'Sağduyulu Reyhanlı halkına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her türlü zararı en kısa sürede karşılanacak. Esnafın sigorta ve vergilerinin ertelenmesi için talimat verilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına maaş bağlanacak' dedi.