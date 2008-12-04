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İHAM'dan türbana ret

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), Fransa’da derste türban takmak isteyen iki Türk kız öğrenciyi haksız buldu.

04 Aralık 2008 02:00

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), Fransa’da derste türban takmak isteyen iki Türk kız öğrenciyi haksız buldu. 

İHAM, iki Türk göçmen kızının Fransa aleyhine açtığı baş örtüsü davasını bugün karara bağladı.
Aynı zamanda Fransız vatandaşı olan 1987 doğumlu Belgin Doğru ve 1986 doğumlu Esma Nur Kervancı, beden eğitim derslerinde baş örtüsü taktıkları için okuldan atıldıkları gerekçesiyle dava açmışlardı.

Flers kasabasında yaşayan genç kızlar, İHAM'ye yaptıkları başvuruda Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddesi ve eğitim hakkıyla ilgili 1. protokolün 2. maddesini ihlal ettiğini savunmuşlardı. Mahkeme iki genç Türk kızın aleyhinde karar verdi.

Fransa'da geçen yıllarda çıkan bir yasa, orta dereceli okullarda öğrencilerin dini simge ve objelerle derslere girmesini yasaklıyor.

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