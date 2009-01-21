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İHAM’da Türkiye ikinci sırada

Türkiye, 2008'de İHAM'ye hakkında en fazla başvuru bulunan ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

21 Ocak 2009 02:00

Türkiye, 2008 yılında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde (İHAM) hakkında en fazla başvuru bulunan ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer aldı. 
 
Strasbourg Mahkemesi gündeminde bulunan 97 bini aşkın başvurunun, yaklaşık 11 binini Türkiye’ye karşı yapılmış şikayetler oluşturuyor. Rusya ise mahkemenin en önemli müşterisi. Bu ülkeden gelen başvuru sayısı 26 bini geçmiş durumda. 

Türkiye, 2007 yılını da hakkındaki 9 bin 150 başvuruyla, Rusya’nın ardından ikinci sırada kapatmıştı.

Toplam başvurusu sayısında Rusya ve Türkiye’yi sırasıyla Romanya, Ukrayna, İtalya, Polonya, Slovenya, Almanya, Moldova, Fransa, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti izliyorlar. Mahkeme yetkilileri, başvuru sayısının nüfusa orantılı hesaplanmasdı durumunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke arasında orta sıralarda yer aldığını belirtiyorlar.

İstatistikler, Türkiye’nin, 1998-2008 döneminde mahkemenin hakkında en fazla karar açıkladığı ülke ünvanına sahip olduğunu da gösteriyor. Mahkeme bu dönemde Türkiye’ye karşı açılmış 1858 davada karar açıkladı ve bu kararlardan 1605’inde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararlarının büyük çoğunluğunu adil yargılanma ve mülkiyet haklarıyla ilgili davalar oluşturuyor. Türkiye’yi bu sıralamada İtalya, Polonya, Fransa ve Rusya izliyor.

İHAM’nin 2008 yılı nihai bilançosu gelecek hafta Strasbourg’da açıklanacak. 

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