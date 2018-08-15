'İhaleye fesat karıştırma' iddianamesinde Çerçioğlu da yer aldı

AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, aralarında FETÖ/PDY firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nun da bulunduğu 17 sanık hakkında, \'ihaleye fesat karıştırma\' suçundan iddianame hazırlandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nde danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma\' suçlarından aralarında FETÖ/PDY firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da olduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 16 sayfalık iddianame, Aydın 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, FETÖ firarisi Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar için ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Karaarslan\'ın, başkanın danışmanı olmasına rağmen danışmanlık ihalelerinde kendisine ait veya akrabalarına kurdurduğu, yönetiminde ve ortaklığında bulunduğu ya da danışman olarak bulunduğu şirketlere davet mektupları gönderdiği, başka şirketlere herhangi bir davet yapılmadığı, ihaleye de 3 şirketten alınan fiyatlar üzerinden yaklaşık maliyet cetveli oluşturulup, sadece bunlardan birinin teklif vererek girdiği, diğerlerinin ise girmediği yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nce sanık Erkan Karaarslan\'ın resmi ve gayriresmi görevinin bulunmadığı yönünde yazılı bildirimde bulunulduğu belirtilen iddianamede, kendisinin, sosyal medya hesaplarında belediyedeki makam odasının fotoğrafını paylaştığı vurgulandı. Şüpheli ve tanık ifadelerinde ise sanığın, Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın danışmanı olduğunun, başkanlık katında odasının bulunduğunun, belediye görevlileriyle bu sıfatı kullanarak toplantılar yaptığının belirtildiğine dikkat çekildi.

İddianamede, ayrıca \"İhalelerde rekabet, saydamlık, eşitlik ve açıklık ilkelerine aykırı olarak tüm şüpheliler tarafından atılı suçların işlendiği, belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu\'nun ise danışmanı tarafından bu tür işlerin organize edilmesinde ve hizmetin verilmemesinden bilgisinin olmamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu, 5216 sayılı yasanın 18. maddesi gereğince amiri olarak belediyenin ve bağlı kuruluşların denetiminden sorumlu bulunduğu, böylelikle şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediği tüm dosya kapmasında anlaşılmaktadır\" denildi.

Davanın ilerleyen günlerde, Aydın 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüleceği belirtildi.

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