İhalesiz Şevval Sam konseri tutuklattı

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Kaç tane Şevval Şam var?

İşi aksatandan hesap sorarım





İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ilk operasyonda serbest bırakılan İZENERJİ Genel Müdürü Ali Sabuktay, Kültür Müdürü Abdulhalim Cumhur Yazıcı ve prodüksiyon şirketi sahibi Sedat Sakur, ikinci operasyon dalgasında sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Bilirkişi raporuna göre şubat ayındaki Şevval Sam konseri için ihale açılmaması ve İZBAN'ın (İzmir Banliyö Raylı Sistemi) tanıtım filmi için verilen 862 bin TL'lik bedelin yüksekliği nedeniyle kamunun zarara uğratılması tutuklanma gerekçesi oldu. Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü Adil Bayram'ın hazırladığı raporda, Şevval Sam'ın menejerine ait Polka Organizasyon şirketinin özel bir hakka sahip olmadığı, hizmetin açık ihale ve pazarlık usulüne göre yapılmadığı satırları yer aldıSanıkların avukatı Ercan Demir, konser için sanatçının sürekli çalıştığı menajerinin şirketiyle anlaşıldığını belirterek, 'Belediye Şevval Sam için nasıl ihale açabilir. Birkaç tane Şevval Sam mı var? Menajerin şirketi ile anlaşma yapıldı. 85 bin TL ödendi' dedi. Bilirkişinin İZBAN tanıtım filminin benzeri için 5 ayrı firmadan teklif aldığı ve ortalama rakamın 400 bin TL civarında olacağını belirterek raporda belediyenin filmi 862 bin TL'ye yaptırdığına dikkat çekildi.Operasyon haberini alır almaz Paris'teki temaslarını yarıda keserek kente dönen Başkan Aziz Kocaoğlu dün sabah ESHOT Genel Müdürlüğü'ne giderek kurum çalışanlarına moral verdi. Operasyonun ardından toplu ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarının iş yavaşlatacağı şeklindeki söylemlere itibar edilmemesini isteyen Başkan Kocaoğlu, 'Değil hizmet aksatmak tam tersine daha çok çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi örnek bir belediyedir. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına inanıyorum' dedi.