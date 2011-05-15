-İHALELERE FESATA 16 TUTUKLAMA MARDİN (A.A) - 14.05.2011 - Mardin'de bazı ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla 16 kişi tutuklandı. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen suç organizasyonuna yönelik 29 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 28 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden 12'sinin serbest bırakıldığı, K.E, M.A, D.Ö, M.Ö, C.T, M.A, M.İ.O, S.D, H.S.Y, S.A, F.A, Ş.E, E.E, S.Ç, N.A ve M.Ç.T'nin tutuklandığı kaydedildi.