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Ekonomi

ihalelerden veto edildiler ANKARA (A.A)

13 Ekim 2011 15:14

-ihalelerden veto edildiler ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Kamu İhale Kurumunun kayıtlarına göre Türkiye'de ihalelerden men edilen şirket ve kişilerin sayısı 7 bin 225'e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde 1327, ikinci çeyreğinde 1059 olmak üzere, bu yılın ilk 6 ayında toplam 2 bin 386 kişi ve şirketin kamu ihalelerine girmesi yasaklandı. Böylece Kamu İhale Kurumunun Aktif Yasaklı Listesinde, geçmiş yıllarda alınan yasaklama kararlarıyla birlikte toplam 7 bin 225 kişi ya da kuruluşun yer aldığı belirlendi. Kayıt altında bulunan 7 bin 225 aktif yasaklamanın yüzde 93,26'sı tüm ihalelerden yasaklı iken, yüzde 4,57'si bakanlık ihalelerinden, yüzde 2,16'sı idare ihalelerinden yasaklı bulunuyor. Yasaklılar listesi içinde 39 yabancı gerçek ya da tüzel kişi de yer alıyor.  Söz konusu kişi ve şirketlerin yüzde 5'inin 1 yıldan az, yüzde 36'sının 1 yıl, yüzde 5'inin 2 yıl, yüzde 54'ünün ise 2 yıldan daha fazla süre ile ihalelere girmelerinin yasaklandığı gözlendi. Aktif yasaklama listesi içerisinde bulunanların yüzde 78'ini gerçek kişiler, yüzde 22'si ise tüzel kişiler oluşturuyor. Kayıtlı bulunan 7 bin 225 yasaklamanın 2 bin 757'si cumhuriyet savcılıkları ya da cumhuriyet başsavcılıkları tarafından, 1069'u ağır ceza mahkemeleri tarafından, kalan 3 bin 999'u ise ihaleleri düzenleyen bakanlıklar ve diğer idareler tarafından gerçekleştirildi.

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