İhale yasasının en mağduru, yasayı savundu

Son değişikliklerle yetkilerinin çoğu tırpanlanan Kamu İhale Kurumu Başkanı Hasan Gül yasayı savundu: Kamu ihalelerinde saydamlık arttı. Elektronik ihalenin altyapısı kuruldu. Kurum daha bağımsız hale geldi.



Kamu İhale Kanunu’nda yapılan son değişiklikler tartışılırken Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hasan Gül, ocak-ekim döneminde kamu ihaleleri için 4568 adet şikayet başvurusunda bulunulduğunu, bunların 4387’sine uyuşmazlık kararı verildiğini söyledi. Gül’ün verdiği bilgilere göre neredeyde ihalelerin tümü için şikayet geldi. Gül ayrıca şikayetlerden 1 milyon 123 bin YTL gelir elde ettiklerini belirtirken, yıl sonu itibariyle şikayet ve uyuşmazlık kararı sayısının 5000 civarında olmasının beklendiğini ifade etti. Gül, kurumun bütçe verilerine işaret ederken, ilk 10 ayda ihalelere ilişkin şikayetlerden 1 milyon 123 bin 594 YTL, ihale ilanlarından 34 milyon 744 bin 800 YTL ve bağıtlanan sözleşme tutarları üzerinden hesaplanan kurul payı olarak 17 milyon 870 bin 550 YTL olmak üzere 53 milyon 783 bin 944 YTL gelir elde edildiğini anlattı.



KİK bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuşunda kamu alımlarının yıllık tutarının GSMH’nin yüzde 10’una denk geldiğini belirterek, bu nedenle de bu alanın etkin şekilde düzenlenmesinin ülke kalkınması açısından taşıdığı önemin kendiliğinden ortaya çıktığını söyledi. Kurumun inceleme görevi kapsamında ocak-ekim döneminde KİK’e 4568 şikayet başvurusu olduğunu belirterek Gül, söz konusu dönemde kurumun 4387 uyuşmazlık kararı verdiğini ifade etti.



‘SAYDAMLIK ARTIRILDI’



Gül kanunda yapılan değiliklikle şikayet sisteminin yeniden düzenlendiğini vurgulayarak, değişikliklerle ilgili şu bilgileri verdi: “İhalelerde saydamlık artırılmıştır ve elektronik ihalenin yasal altyapısı kurulmuştur. Şikayet sistemiyle ilgili olarak ihale sürecine taraf olanların başvuru hakları daraltılmadan şikayet sürecinin kısaltılmasına ve sistemin kötüye kullanılmasının önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle 122 güne kadar uzayabilen şikayet süreci, 50 güne kadar indirilmiştir. Kanunda yapılan değişiklikle tutarına bakılmaksızın kanun kapsamında yapılan alımlara ilişkin tüm ihale ilanları ile bu ihalelerin kimin üzerinde kaldığına ilişkin sonuç bilgileri Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu şekilde vatandaşlar ve istekliler tüm kamu alımlarını izleyebilecektir.’’



E-İHALEDE YÜZDE 10 TASARRUF



Kamu İhale Kurumu Başkanı Hasan Gül konuşmasında elektronik ihaleye de değindi. Gül, yapılan araştırmaların elektronik ihale sonucunda kamu alımlarında yıllık yüzde 10 tasarruf sağlandığını ortaya koyduğunu söyledi. Kanunda yapılan değişikliklerle Elektronik Kamu Alımları Platformu kurulması için kuruma yetki verildiğine işaret eden Hasan Gül, dinamik alım sistemiyle elektronik eksiltmenin de sisteme dahil olduğunu kaydetti. KİK Başkanı Gül, kanunda elektronik araçların kullanımıyla 40 gün olan ihale ilan sürecinin 24 güne kadar indirilebilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığı hatırlattı. KİK bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda anlatan ve Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikleri aktaran Gül, bu düzenlemeler sonucunda KİK’in daha bağımsız ve güçlü bir kurum haline geldiğini de öne sürdü.



