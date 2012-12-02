İHA'lar mühimmat gördü, asker ve polis harekete geçti

İnsansız hava araçlarından alınan görüntüler ve istihbarat çalışmaları sonunda Hakkari’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, istihbarat çalışmaları ve insansız hava araçlarından alınan görüntüler sonucunda düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, ''İlimizde icra edilen operasyonlar kapsamında, Hakkari-Çukurca karayolu Şine Köprüsü'nün 2 kilometre güneyinde, yol kenarında 1 adet 40 kilogramlık top mermisi ve yaklaşık 5-6 kilogram A4 patlayıcı madde ele geçirilmiştir” dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyü mevkinde 2 adet el bombası, 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet kasatura ve 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 34. Şemdinli Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Korsite Tepe bölgesinde 1 adet 14.5 milimetrelik doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir..."