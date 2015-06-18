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Yaşam
Deutsche Welle

İHA'lar balina takibinde

Bilim insanları artık deniz canlılarını dürbünle kıyıdan değil insansız hava araçlarıyla (İHA) havadan izliyor. Benzersiz görüntüler elde edilirken yeni bilgilere ulaşılıyor.

18 Haziran 2015 11:56


Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) balinaların davranışlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için artık İHA kullanıyor. Denizin bu dev canlılarının avlanma ve aile davranışları hakkında yepyeni bilgiler ediniliyor.

Araştırmacılar için drone kullanmak bu canlıların sadece davranış biçimlerini değil aynı zamanda popülasyon takibini de kolaylaştırıyor. Bilim insanları hızlı bir şekilde hayvan sayısı ve fiziksel durumlarından haberdar olurken aynı cinsler arası karşılaştırma yapma imkânı da buluyor.

Gri balinalar için özellikle emziriyorsa yağ miktarı önemlidir. Arktik bölgeye ulaşmayı başarabilmesi için daha fazla yağ rezervine ihtiyaç duyar.

NOAA uzmanlarının katil ve gri balinalara bu kadar yaklaşabilmek için özel izni var. Amatörler için çekim izni mesafesi 300 metre. Herhangi bir bilimsel amacı yokken herkesin yaban hayata bu kadar yaklaşabilmesine izin yok.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BilimUlusal OkyanusAtmosfer DairesiGriDeutsche Welle Türkçe DW/HF/UÇ/BS/NH

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