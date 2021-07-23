İHA: Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

İstanbul Şile’de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 3 kişiden birisinin daha cesedine ulaşıldı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cesedi, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.