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İHA ile tespit edilen 4 PKK'lı, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Buzul Dağları Aslan Bölgesi'nde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen, PKK'lı 4 terörist hava harekâıyla etkisiz hale getirildi

23 Haziran 2018 21:39

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Buzul Dağları Aslan Bölgesi\'nde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen, PKK\'lı 4 terörist hava harekâıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu belirtildi.
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesine bağlı Buzul Dağları Aslan Bölgesi\'nde sürdürülen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 4 teröristin yapılan hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek şöyle denildi:
\"23.06.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Arsan Bölgesi\'nde İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu, icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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