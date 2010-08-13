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Iğsız'dan savcıya davet: Devir teslime beklerim

Org. Iğsız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye gitmedi ancak davetiye gönderdi.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - 'İnternet andıcı' soruşturmasında ifadeye çağrılan Orgeneral Iğsız, ifade vermeye gitmedi ama kendisini çağıran savcıları 1. Ordu'daki devir teslim törenine davet etti.

Genelkurmay'da hazırlandığı iddia edilen 'İnternet andıcı' ile ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ancak sağlık raporu sunarak gelmeyen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne davetiye gönderdi. Iğsız, savcılığı devir teslim törenine davet etti.

Orgeneral Hasan Iğsız ile birlikte 19 kişi Ergenekon savcısı Zekeriya Öz tarafından yürütülen 'İnternet andıcı' soruşturması kapsamında 2 Ağustos Cuma günü ifadeye çağrılmıştı. Ancak rapor alan Iğsız, savcılığa ifade vermeye gelmemişti. İfadeye gelmeyen Iğsız, dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne askeri personel ile davetiye gönderdi. Görevini Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'na devredecek olan Iğsız, ağustos sonunda yapılacak devir teslim töreni için İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı'ya davetiye gönderdi. Gelen davetiye izinde olan Çolakkadı'ya adliye personeli tarafından ulaştırıldı.


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