-Iğsız: ''İnternet uygulamaları resmi bir faaliyettir'' İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının tutuklu sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, ''İnternet uygulamaları, Genelkurmay Başkanlığınca 1999'dan beri yapılan kurumsal, resmi bir faaliyettir'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan Iğsız, iddianamede yer alan hakkındaki suçlamalara değinerek, ''Ortam şartlarının ne olduğu anlaşılmadığında doğru tespitler yapılamaz. 24 Ağustos 2010 tarihinde savcıya ifade verirken, Genelkurmay Karargah Dairesi ve çalışma şartları konusunda bilgi vermemize rağmen, iddianamede bu konulara yer verilmemiş, aksine mesnetsiz suçlamalar yapılmıştır'' diye konuştu. ''İnternet uygulamaları, Genelkurmay Başkanlığınca 1999'dan beri yapılan kurumsal, resmi bir faaliyettir'' diyen Iğsız, internet sitelerine ilişkin Genelkurmay Başkanlığının 26 Ekim 2010 tarihli yazısında, ilgili yasal dayanaklar ve kurum içindeki düzenlemelerin ayrıntılarıyla açıkladığını kaydetti. Bu yazıyla internet sitelerinin kurumsal, resmi bir faaliyet olduğunun açık ve net bir şekilde ortaya konduğunu aktaran Iğsız, iddianamede bu sitelerin işletilmesinin ''kurumsal bir faaliyet olduğunun'' incelenmediğini anlattı. Savunmasında ''Site içeriklerinden haberdar olma, terör örgütünün faaliyetlerine iştirak etme'' şeklindeki suçlamaya da değinen Iğsız, konumu icabıyla yoğun çalıştığını ve böyle bir ortamda ayrıntılara zaman ayırma imkanının olmadığını kaydetti. Ağustos 2008'den itibaren söz konusu internet sitelerinde herhangi bir güncelleme yapılmadığına işaret eden Iğsız, internet sitelerinde kendisinin tasvip etmediği haberler yer almışsa, bunun orada görevli personelin hatasından kaynaklanabileceğini söyledi. -İhbar mektupları- Genelkurmay İkinci Başkanı olarak bir yıl görev yaptığını belirten Iğsız, iddianamede delil olarak yer alan ihbar mektubu konusunda da açıklamalarda bulundu. Iğsız, ''Hakkımızda yapılan suçlamaların bir kısmı ihbar mektuplarına dayandırılmaktadır. İmzasız ihbar mektubu içerisinde yer alan ve doğru olabilecek bazı iddialar, ihbar mektubunun tamamının doğru olduğunu göstermez'' şeklinde konuştu. Savcının iddianamede ''cunta'' tabirini kullandığını belirten Iğsız, iddianamede ''cunta''nın içinde olduğuna dair hangi bulgulara dayanılarak, bu şekilde yazıldığını sordu.