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Spor

Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu

Tudor, İtalya'nın Seri A takımına transfer oldu

24 Nisan 2018 19:36

Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor, Serie A ekibi Udinese'nin yeni teknik direktörü oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kötü günler geçiren Udinese Hırvat teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

İtalya Serie A'da 34 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 21 mağlubiyet alan Udinese 33 puanla 15. sırada bulunuyor.

İtalyan ekibi ligde 11 maçtır galibiyet alamıyor.

Türkiye'de ilk kez Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor geçen sezon sonunda tartışmalı bir şekilde Galatasaray'ın başına geçmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim 16. haftada alınan Yeni Malatyaspor mağlubiyeti ile Igor Tudor'u göndermişti.

Igor Tudor'un ismi bir süre Antalyaspor ile anılmıştı.

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