Igor Tudor'dan Trabzonspor'a eleştiri: Futboldan uzaklar

Süper Lig'in 10. haftasına namağlup giren ve Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, rakibinin oynadığı oyunu, "Biz buraya kendi futbolumuzu oynamak için geldik. Rakibe bakıyorsunuz; futboldan uzak. Uzun top ve ikinci top için mücadele ediyorlar" sözleriyle eleştirdi.

Bu skordan dolayı gerekli dersleri alarak bir daha aynı hataları tekrarlamamaları gerektiğinin altını çizen Hırvat çalıştırıcı, duran toptan gol yemelerine rağmen takımda bu konuda bir sorun görmediğini söyledi.

Igor Tudor, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Şu an da yapmamız gereken bunu tamamen bırakıp önümüzdeki maça odaklanmak. Buraya oynamak için geldik. Kendi futbolumuzu oynamak için geldik. Rakibe bakıyorsunuz; futboldan uzak. Uzun top ve ikinci top için mücadele. Bu oyun mentalitesiyle oynadılar, bu da onların fikri, saygı duymamız gerek.

Burada yapmamız gereken, gerekli dersleri almak. Burada 3 puanı bıraktık ama gereken dersleri alıp, yolumuza devam edeceğiz. Sonraki maçlarda aynı hataları tekrarlamamalıyız."

"Değişiklikler defans arkası koşular için"

"Yaptığım değişiklikler tamamen takıma getirmesini istediğim koşularla alakalı. Defans arkası koşulara odaklanmaya çalıştık. Oyuncularımın atılması ön taraftaki yaratıcılık ve kaliteyi etkiledi.

Şu an için söylenecek fazla bir şey yok. Önümüzdeki maça odaklanmak zorundayız. Duran toplar için takımımı eleştirmeyeceğim. İlk periyoda göre kendimizi geliştirdik. Ne yazık ki bugün duran toptan bir gol yedik.

Rakibimiz bugün tamamen uzun toplar, duran toplardan gol bulmaya çalıştı. Benim kendi stilim bu tarz bir futbol değil. Biz buraya gerçekten futbol oynamaya geldik ama karşımızda böyle bir rakip bulduk."