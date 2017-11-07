Igor Tudor’dan 'Derbi kazanamıyor' eleştirilerine Fenerbahçeli yanıt

Derbilerde ve büyük maçlarda galibiyet alamaması nedeniyle eleştirilen Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse Galatasaray’ın değil Fenerbahçe’nin 4 yıldızı olurdu" diyerek kendisini savundu.

Fanatik’te yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e haftalık raporunu sunan genç çalıştırıcı, Başakşehir maçıyla büyük maç hasretlerine son vereceklerini belirterek, “Eleştirileri anlıyorum. Bu konuda sabırlı olmak gerekiyor. Derbileri kazanıp ikinci olmak mı; yoksa şampiyon olmak mı önemli?” diye sordu.

“Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse Galatasaray’ın değil Fenerbahçe’nin 4 yıldızı olurdu” diyen Hırvat çalıştırıcı; Gençlerbirliği, Konya, Bursa, Karabük gibi kapanan takımlara karşı maç kazanmanın kendileri adına daha önemli olduğunu anlattı.