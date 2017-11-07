T24 LogoT24 Logo
Spor

Igor Tudor’dan 'Derbi kazanamıyor' eleştirilerine Fenerbahçeli yanıt

"Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse Galatasaray’ın değil Fenerbahçe’nin 4 yıldızı olurdu"

07 Kasım 2017 14:04

Derbilerde ve büyük maçlarda galibiyet alamaması nedeniyle eleştirilen Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse Galatasaray’ın değil Fenerbahçe’nin 4 yıldızı olurdu" diyerek kendisini savundu.

Fanatik’te yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e haftalık raporunu sunan genç çalıştırıcı, Başakşehir maçıyla büyük maç hasretlerine son vereceklerini belirterek, “Eleştirileri anlıyorum. Bu konuda sabırlı olmak gerekiyor. Derbileri kazanıp ikinci olmak mı; yoksa şampiyon olmak mı önemli?” diye sordu.

“Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse Galatasaray’ın değil Fenerbahçe’nin 4 yıldızı olurdu” diyen Hırvat çalıştırıcı; Gençlerbirliği, Konya, Bursa, Karabük gibi kapanan takımlara karşı maç kazanmanın kendileri adına daha önemli olduğunu anlattı.

ETİKETLER

GalatasarayIgor TudorDerbiFenerbahçe4yıldız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24