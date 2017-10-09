Igor Tudor yedeklere güveniyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor'un, milli maçlar için lige verilen arada yedek futbolcuların performansından oldukça memnun kaldığı kaydedildi.

Milli arada ideal 11'inden 8 oyuncusunu ülke takımlarına gönderen sarı-kırmızılılarda Hırvat çalıştırıcı, oyuncuların yorgun gelmesi ihtimalini hesaba katarak yedek futbolcuları Konyaspor maçına hazırlıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sezon başından beri kulübede görev bekleyen isimleri deneyen Hırvat hocanın, bazı isimlerin performansından oldukça memnun olduğu öğrenildi. Feghouli, Rodrigues, Linnes, Ndiaye, Belhanda, Serdar ve Muslera’nın yanı sıra Tolga’nın da sakat olması nedeniyle Tudor’un, Konya’da kulübedeki oyuncularını daha erken sahaya sürmeyi düşündüğü bildirildi.

Sinan Gümüş göz doldurdu

Sarı-kırmızılı takımın önceki gün A2 takımıyla yaptığı hazırlık maçında Sinan Gümüş, performansıyla tam not aldı. Bir de olağanüstü gol kaydeden genç yeteneğin, “Hazırım” mesajı vermesi yüzleri güldürdü. Milli takımından perşembe günü dönecek Garry Rodrigues’in yorgun olacağını göz önünde bulunduran Tudor’un, ikinci yarının başlarında genç oyuncuyu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.