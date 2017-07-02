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Spor

Igor Tudor, Maicon'u gençlere 'örnek' gösterdi

Hırvat teknik adam; fiziksel durumu iyi olan Brezilyalı stoperin hırsından ve antrenman performansından oldukça memnun

02 Temmuz 2017 18:38

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, takımın Brezilya'nın Sao Paulo'dan transfer ettiği stoper Maicon'u takımın genç oyuncularına 'örnek' olarak gösterdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Maicon, kamptaki performansı ve azmiyle teknik direktör Igor Tudor'un gözüne girdi. 

NTVSpor'un haberine göre Hırvat teknik adam; fiziksel durumu iyi olan 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin hırsından ve antrenman performansından oldukça memnun. Maicon'un savunmaya büyük katkı sağlayacağını düşünen Tudor, 13 Temmuz'da oynanacak Östersunds maçında Brezilyalı oyuncuyu ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Maicon'un performansını yardımcılarıyla da değerlendiren Galatasaray teknik direktörü, genç oyuncuların da tecrübeli savunmacıyı örnek almalarını istiyor. 10.haftası geride kalan Brezilya Ligi'nde 7 maçta forma giyen Maicon, 1 sarı kart görmüştü. 

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