Igor Tudor: Galatasaray'da çok problemli oyuncular var; 3-4 aylık tecrübemle kitap yazabilirim

Galatasaray'a geçen sezon ortasında Jan Olde Riekerink'in gönderilmesiyle doğan teknik direktörlük boşluğuna getirilen Igor Tudor, kulübün durumu ve gelecek sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gelmeden önce 'çalışmayı sevmeyen oyunculardan oluştuğunun' kendisine aktarıldığını söyleyen Tudor, "2-3 oyuncu, 4 oyuncu belki problemli olabilir. Soyunma odasına geldiğimde bu sayının 4'ten çok çok fazla olduğunu gördüm. 3-4 aylık tecrübemle küçük bir kitap yazabilirim" dedi.



NTVSpor'a konuşan 39 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:



"Yeni hoca geldiğinde hep büyük değişiklikler ve daha iyi sonuçlar beklenir. İlk maçlarda aldığım sonuçlar beklenen gibi değildi. Bunu açıklaması kolay değil. Biraz karışık. Benim çalışma tarzıma olan adaptasyon süreci, takımın durumu vs. dürüst olmam gerekirse yaptığım taktiksel değişiklik takıma faydalı olmadı. Taktiksel değişikliği yapmamızın en önemli nedeni defansif anlamda daha güçlü olmak ve daha az gol yemekti. Burada önemli olan sonuçlar. Diğer taraftan şans faktörü ve oynadığınız rakipler de önemli. Kilit nokta sonuç. Sonuç geldiği zaman yaptığınız şeyler daha olumlu görünüyor, gelmediğinde olumsuz görünüyor"

"Sneijder hep hazırdı"

"Aslında oyuncularım antrenmanlarda hep hazırdı. İlk 20 maçın 19'unda rakipten daha az koşmuş bir Galatasaray vardı. Yeni hoca geldiğinde kendisinden bir şeyler eklemek ister. Benim futbola bakış açımla, Galatasaray'ın o zamana kadar oynadığı futbol arasında büyük farklar vardı. Antrenman temposu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Oysa ki ben normal bakışımın yüzde 60'ıyla antrenman yaptırdım takıma. Bu önceki Galatasaray antrenman temposunun iki katıymış. Tabii ki ben onlara adapte olacağım ama diğer taraftan onlar da bana adapte olmalı. Wesley için konuşursak antrenmanlarım fiziğine de yansıdı. Antrenmanda hep çalışmaya hazır bir Sneijder vardı."

"Antrenmanda acı çekmeniz lazım"

"Oyuncular başlangıçta çok zorlandılar. Kasla bağlantılı sıkıntılar da yaşadılar. En büyük sıkıntı mental olarak adaptasyondu. Çünkü antrenmanda tabiri caizse acı çekmeniz lazım. Daha iyi bir yerlere gelebilmeniz için o acıyı çekmeniz lazım. Beni çok şaşırtan bir şey vardı mesela herkes aynı şeyi söylüyordu. Zor bir grup ve çalışmayı sevmeyen bir grup diyorlardı oyuncular için. 2-3 oyuncu 4 oyuncu belki problemli olabilir. Soyunma odasına geldiğimde bu sayının 4'ten çok çok fazla olduğunu gördüm. 3-4 aylık tecrübemle küçük bir kitap yazabilirim."

"Çok gol yedik"

"Yenilen goller kabul edilemez. Çok gol yedik. Duran toplarda çok çalıştık. Bu konuda kendimizi geliştirdik ancak diğer taraftan uzun bir takım değiliz bu da duran toplarda sorun yaratıyor. Takım çok gol yediği zaman mutlaka o dörtlü defans ya da kaleci bir hata yapıyordur ama takım iyi organize olmuşsa mutlaka daha az gol yersin. Eğer yediğin gol sayısını minimuma çekmek istiyorsan buradaki ana nokta 4'lü defansının hata yapmamasıdır. Üç aydır takıma söylediğim vücut olarak 18 yaşında olmaları gerektiği. Bu da takımı çıldırtıyor. Orta geliyorsa en az 8 kişinin 18 içinde olması gerekiyor. O konuda son dönemde çok geliştik. Çok gol yemekte belki de kalite eksikliği de etken olabilir. Eğer önde baskı yapıyorsan otomatik olarak daha az gol yiyorsun. Bunlara odaklanmamız gerek. Benim de sevdiğim önde baskılı futbol. Ama burada tabii ki önemli olan elinizde bulunan karakteristiği. Buna uygun futbolcu varsa yapabilirsiniz. Bu stile uygun adapte olabilecek oyuncular bakıyoruz"

"Birçok pozisyona transfer yapmak istiyoruz"

"Sayının kaç olacağını bilmiyoruz, kimin geleceğini de bilmiyorum. Televizyonda söylenen bazı isimler var. Birkaçı doğru. Tabii ki paraya endeksli bir konu bu. Genelde bütçeniz ne kadarsa o kadar çok kazanma şansınız artar. Kesinlikle farklı bir oyun stiliyle yeni bir takım yapmak istiyoruz. Daha dinamik, tempolu oynayan bir takım istiyoruz. Birkaç ay öncesinden bunun çalışmasını yapmaya başladık. Eminim ki kısa dönemde yeni arkadaşlar takıma katılacaktır. Birçok pozisyona transfer yapmak istiyoruz"

"Sneijder'ın menajeri kulüple görüştü"

"Sneijder'a bakacağız. Bir yıl daha kontratı var. Şunu biliyorum ki menajeri birçok kez kulübümüzle konuştu. Hep beraber bir karar alacağız. Galatasaray için en iyi ne olacaksa o şekilde bir karar alacağız"

"Belhanda çok kaliteli"

"Belhanda çok yüksek kalitede bir oyuncu. Çalışkan mantalitesi iyi. Eğer gelirse çok önemli bir oyuncu olacaktır. Sneijder da Belhanda da iyi oyuncular. Birlikte bir formül bulup oynatabiliriz."

"Çok kaliteli bir forvet arıyoruz"

"Geride 4'lü defans garanti olacak. Bir üst seviye stoper istiyoruz. Şimdilik bir stoper. Geçen isimlerle görüştüğümüz doğru. Çok kaliteli bir forvet arıyoruz. Gomis'i şu anda konfirme edemem. 15-20 gol atan bir forvete ihtiyacımız var. Bu tip karakteristiklerden konuşmayı sevmem. İstediğim iyi bir forvet. Çok iyi olmasın ama 30 gol atan bir forvet olsun hemen alırım."

"Forvet gol atmalı"

"Şampiyon olmak için kanatların gol atması, orta sahaların skora destek olması lazım. Yasin ve Bruma tamam. Ancak forvetin daha fazla gol atması gerekiyor. 10 numaranın 10 gol, Kanatların da o civarda gol atması gerekiyor."

"Ibrahimovic ile oynadım; Bruma'nın yaptığı şeyleri görmedim, sınırları aşıyor"

"Bruma ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Üst seviye ve genç bir oyuncu. Eğer, bir oyuncu gençse onu affedebilir, bazı şeyleri görmezden gelebilirsiniz. Fakat, bir soyunma odası ve 20 tane daha oyuncu var. Onlar size hep bakıyor, sizi hep görüyor. O hariç 19 oyuncu ne yapacaksınız diye bakıyoruz. Her gün, her dakika, her saniye hocanın davranışlarına bakıyor oyuncular. Bazen bir gözünüzü kapatmanız gerekiyor. Diğer taraftan takımı ve oyuncuları da korumanız gerekiyor. Biraz politik olmanız da gerekiyor kesinlikle. Öncelikle kendiniz olmalısınız, bir şeye inanmalısınız. Benim kesinlikle düşüncem, hiçbir birey takımın önüne geçemez”

“Ben Ibrahimovic ile oynadım mesela. Hem oyunculuk, hem hocalık kariyerimde birçok şey gördüm. Fakat, Bruma’nın yaptığı şeyleri hiç görmedim. Belki biraz eğitimle de alakalı. Limitleri aşıyor bu nedenle”

"Atiba, Kjaer, Cengiz..."

"Türkiye zor bir lig, kolay değil. Pozitif olarak beni şaşırtan bir lig. Çok iyi oyuncular var. Bu sene daha da zor ve sert olacak. Fenerbahçe’nin yeni hocası ve oyuncuları olacak. Biz yatırımlar yapıyoruz. Trabzonspor yatırımlar yapıyor. Beşiktaş ve Başakşehir iyilerdi. Türkiye’den takımımda Beşiktaş’tan Atiba Hutchinson, Fenerbahçe’den Simon Kjaer ve Başakşehir’den Cengiz Ünder’i görmek isterdim"

"Galatasaray son iki senede rezildi"

"Gol yeme rakamı Galatasaray için kötü bir durum. Galatasaray’ın iki sene bu sıralamalarda olması rezillik, bir utanç. Galatasaray şampiyon olmalı. Hedefimiz de bu. Takımın psikolojik ve fiziksel dezavantajları vardı. Bunları önceden görebilmek bir avantaj oldu. Bu kısa dönemde çok şey öğrendim. Gelecek için çok iyi olacak bu öğrendiklerim. Dışarıda farklı bir seviye görüyor, içeride farklı bir şey buluyorsunuz."