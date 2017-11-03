"Igor Tudor, Arda Turan'a onay verdi" iddiası

La Liga’da Barcelona forması giyen ve takımdan gönderilme ihtimali sıkça dillendirilen milli futbolcu Arda Turan için Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un onay verdiği ileri sürüldü.

Barcelona’dan ayrılarak Galatasaray’a transfer olacağı yaz transfer döneminde de konuşulan Arda için Hırvat çalıştırıcının, “Kesinlikle çok isabetli bir tercih. Sakat veya cezalı oyuncularımız oluyor. Arda, hücum hattında tam ihtiyaç duyduğumuz isim olabilir” ifadesini kullandığı iddia edildi.

Fanatik’in haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Devre arasında Arda’yı almayı düşünüyoruz. Şartları biraz zorlayacağız. Sen ne dersin hocam?" diye Tudor’a sordu.

Hırvat teknik adam, Arda’nın pozisyonu ve çalışkanlığı itibarıyla aradıkları isim olacağına işaret etti. Tudor ayrıca Arda’nın sezon başından beri forma bulamamasından dolayı uyum sağlamasının zaman alabileceğini belirterek diğer transfer çalışmaları hakkında da bilgi istedi.