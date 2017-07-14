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Spor

Igor Tudor: 2-3 gündür pek bir şey yapmadık; savunmada kompakt bir görüntü sergiledik

"Rakibe çok fazla pozisyon vermemiştik; ikinci maçta Galatasaray, bu turu geçen takım olacaktır"

14 Temmuz 2017 12:28

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'nin temsilcilerinden Galatasaray, ön eleme turunda İsveç ekibi rakibi Östersunds'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçtan 2-3 gün öncesine kadar çok fazla antrenman yapmayarak takımı dinlendirdiği itirafında bulundu.

Savunmada kompakt bir görüntü sergilediklerini savunan Hırvat teknik adam, 1 hafta sonra oynanacak rövanş maçına dinlenmiş bir şekilde çıkacaklarını ve sakat olan Belhanda'nın da dönüşüyle turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Galatasaray'ın 39 yaşındaki Hırvat teknik direktörü, maçtan sonra şöyle konuştu:

"Bugün oynadığımız arkadaşlara bakıyorsunuz, 2.5 haftadır hazırlanıyorlar, ölüm kalım maçına çıkıyorsunuz, çok önemli maça çıkıyorsunuz, 2.5 hafta hazırlık dönemi geçirdik biz. Normalde 6 haftalık bir hazırlık kampı geçirip maça çıksak farklı olabilirdi. Rakibe bakıyorsunuz, ligin yarısına gelmiş, iyi top oynuyor, iyi organize olmuş"

"İkinci maçta daha diri olacağız"

"Son 2-3 gun pek bir şey yapmadık. Takımı dinlendirip, maça diri çıkmalarını istedik. Şu an durumumuz bu. 7 gün sonra 2. ayağı oynayacağız. 2. maçta turu geçecek skoru alacağımızı umuyorum. Belhanda’nın dönüşü ve 1 haftalık aradan dolayı takımın 2. maçta daha diri olacağını düşünüyorum. Galatasaray, bu turu geçen takım olacaktır"

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"Yaratıcı oyuncumuz yok"

"İleride çok pozisyon üretemedik ama savunmada kompakt bir görüntü sergiledik. Yaratıcı, fark yaratacak bir oyuncu eksikliğimiz var. Çok da fazla pozisyon vermemiştik aslında. Galatasaray, bu turu geçen takım olacaktır."

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