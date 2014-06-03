İğneada'ya termik santralda doğa değil, 'sosyal baskı' korku yaratmış

Kırklareli İğneada’ya yapılması planlanan termik santralla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nden ilginç bir tespit geldi. Müdürlük, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’na 4600 metre uzaklıkta yapılacak santralın ‘sosyal baskı’ yaratacağını belirtti. Kurum, santralla ilgili ÇED süreci için olumsuz görüş verilmediğini ancak proje sahasının doğal ormanlarla çevrili olduğunu, bu nedenle sosyal baskı oluşacağını belirtip bunun da dikkate alınmasını istedi.

Serkan Ocak’ın Radikal’deki haberine göre, dünya genelindeki önemli bir yere sahip olan İğneada Longoz (Subasar) Ormanları’nı tehdit eden termik santralı dün Radikal manşetinden duyurmuştu. Bölge sakinlerini huzursuz eden ve yapılması durumunda İğneada’daki doğal varlıkları olumsuz etkilemesi öngörülen termik santralla ilgili henüz idari anlamda alınmış bir karar yok. Bu nedenle İğneadalılar proje hakkında dava açamıyor.

Bilgi edinmek istediler

Fakat İğneadalılar yeri belli olan termik santrala karşı bir çatı altında toplandı. Kurulan İğneada Demirköy Çevre Platformu, çeşitli kurumlara proje hakkında bilgi edinme başvurularında bulundu. Bu başvurulardan Kırklareli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Demirköy Orman İşletmesi Müdürlüğü, platforma bir yazı gönderdi.

28 Nisan tarihli belgede bölgeye yapılması planlanan yatırımlar anlatıldı. Kırklareli Demirköy’e bağlı Beğendik Köyü’ndeki ormanlık alanda EMBA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından entegre termik santral ve liman kurulmasının planlandığı ifade edildi. Proje için henüz izin başvurunda bulunulmadığından termik santralla ilgili bir işlem yapılmadığı da açıklandı.

ÇED aşamasında olan termik santral projesiyle ilgili kurumdan görüş sorulduğu anlaşılan belgede şu ifadeler kullanıldı:

“Kurumumuz tarafından düzenlenen ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu’nda yapılması planlanan projenin kısıtlı veya statülü alanlarda kalmadığı tespit edildiği, bu nedenlerle ÇED Olumlu Belgesi verilmesinde sakınca bulunmadığı, ancak yapılması planlanan doğal koruma alanlarında olan ve milli park ilan edilen longoz ormanlarına 4600 metre mesafede olup, proje sahasının dört bir tarafının doğal ormanlarla çevrili olması nedeniyle sosyal baskı olabileceğinin göz önüne alınması gerektiği belirtilmiştir.”

Nedir bu İğneada’nın çektiği

İğneada’da termik santral tartışması iki yıl önce başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan lisans alındı. Ancak ÇED süreci devam eden santralla ilgili henüz kazma vurulmadı.

İğneadalıların mücadele ettiği tek çevre sorunu termik santral değil. 5-6 yıl önce yaşanan kuraklık ve özellikle İstanbul’daki barajdaki doluluk oranının düşmesi nedeniyle İğneada’dan İstanbul’a su taşıma gündeme gelmişti. Bu proje şu anda İSKİ’nin rafında duruyor.

İğneada’yı ilgilendiren en eski çevre sorunu ise nükleer santral projesi. Yapımı planlanan 3. nükleer santralın adresi de yine Karadeniz sahilinin doğu ucunda bulunan İğneada. Bünyesinde barındırdığı endemik bitkiler, flora ve faunasıyla çok önemli bir konumda bulunan İğneada’da şu sıralar yol genişletme çalışmaları da yapılıyor.