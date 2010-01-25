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Dünya

İğne ve iplikle ağızlarını diktiler

Endonezya'da öğrenciler, ülkedeki yolsuzlukları ve siyasi krizi protesto etmek için iğne ve iplikle ağızlarını dikti.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - Devlet Başkanlığı binası önünde toplanan öğrenciler, ülkedeki yolsuzlukları ve siyasi krizi protesto etmek için iğne ve iplikle ağızlarını dikerek açlık grevi başlattı.


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Endonezya'da Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun istifa etmesini isteyen öğrenciler ilginç bir protestoya imza attı. Başkent Cakarta'da toplanan bir grup öğrenci, iğne ve iplikle dudaklarını dikerek Yudhoyono'nun ülkeyi ekonomik krize sürüklediğini ve istifa etmesi gerektiğini belirtti. 


Yudhoyono'nun icraatının ilk 100 gününü kamuoyuna açıkladığı sırada toplanan öğrenciler, ellerinde iğne ve iplikle ağızlarını diktikten sonra oturma eylemi yaptı. Öğrencilerin politik baskıyı protesto etmek için böyle bir yolu tercih ettiği de belirtildi. 

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