'İğne deliğinden' kareler

Adana'da çeşitli okullarda öğrenim gören ve oluşturdukları grupla ''Camera obsurca'' ilkesine dayanan ''iğne deliği'' tekniği sayesinde fotoğraflar çeken 25 öğrenci, kullandıkları tekniği yaygınlaştırmak istiyor.



Adana Adasokağı Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuri Gürdil'in 25 öğrenci ile 3 yıl önce başlayan ''iğne deliği'' fotoğrafları serüveni sürüyor.



Çalışmalarını ''Adana Pinhole Fotoğraf Grubu'' adı altında sürdüren öğrenciler, eserleri ile gençlere örnek oluşturup, onları fotoğraf tutkusu ile kötü alışkanlıklara karşı korumak istiyor.

Gürdil, fotoğrafik görüntünün elde edildiği günden bugüne gelinceye kadar sayısız değişim ve yenilik gerçekleştiğini, ancak fotoğraf için her zaman bir fotoğraf makinesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Fotoğraf aracılığıyla gençleri alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla fotoğraf grubunu kurmaya karar verdiğini anlatan Gürdil, şöyle devam etti:

''Fotoğraf makinesi için sadece bir karanlık kutunun (camera obscura) yeterli olduğu düşüncesiyle yola çıktık. Adana'nın çeşitli ilköğretim okullarından ve liselerinde okuyan bir grup gençle, İğne Deliği (Pinhole) tekniğini kullanarak Adana, Mersin, Hatay ve İstanbul'un anıtsal yapılarının fotoğraflarını çektik.



Böylece gençlerin fotoğrafa başlamasının, sanat ve sanatçılarla tanışmasının, dünyaya ve yaşadıkları kentlere daha farklı bakmalarının yolunu açtık. Fotoğraf aracılığıyla gençlerimizin kültürel mirasımız konusunda bilinçlenmelerini, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan, gençlere zarar verebilecek sosyal çevrelerden uzak durmalarını sağladık. Asıl amacımız, fotoğraf için pahalı makinelerden çok akıl ve özveriye ihtiyaç olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlamaktı.''



Gürdil, fotoğraf gruplarının çok sayıda başarıya imza attığını anımsatarak, Pinhole tekniği kullanarak ürettikleri fotoğrafları, önce KKTC'de ardından Mersin Fotoğraf Derneğinde ve son olarak da ''33 Genç Fotoğrafçıdan İğne Deliği Fotoğrafları'' İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde sergilediklerini kaydetti.



Bunun yanı sıra öğrencilerin bireysel başarılar da elde ettiklerini anlatan Gürdil, ''2007'de dördüncüsü düzenlenen Adana Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda iki arkadaşımız bu teknikle çektikleri fotoğraflarla sergileme ödülü kazandı. Dört arkadaşımız (Bölgemizde Alman İzleri) adlı yarışmada sergileme ve bir arkadaşımız da Mersin Valiliğinin düzenlediği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda Sabit Kalfagil Özel Ödülünü kazandı'' dedi.

Grubun gazete, dergi ve internet sitelerinde çalışmalarıyla ilgili yapılan haberler sonucunda Adana tanıtımına da önemli katkı sağladıklarını bildiren Gürdil, şimdiki amaçlarının ise tekniğin özellikle liselerde öğrenim gören gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.



Grubun çalışmalarını kitaplaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğini aldıklarını belirten Gürdil, şunları kaydetti:



''Çıkarmayı düşündüğümüz kitabı Türkiye'deki tüm liselere göndererek fotoğrafa ilgi duyup fotoğraf makinesi olmadığı için fotoğraftan uzak kalan öğretmen ve öğrencilere pratik, eğlenceli, eğitici ve en önemlisi ucuz ve kolay bir yöntem sunmak istiyoruz. Bu amaçla İğne Deliği Tekniği Kitap Basımı ile ilgili olarak bir proje hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Bakanlık başvuruyu olumlu karşıladı.''



Pinhole tekniği



Objektifsiz fotoğraf anlamına gelen Pinhole, bilinen en eski fotoğraf tekniklerinden biridir. İngiliz dilinde iğne deliği (Pinhole), fotoğraf literatüründe ise karanlık kutu ya da karanlık oda (camera obscura) adıyla anılan fotoğraf tekniği aslında oldukça basit bir ilkeye dayanır.



Pinhole'de bilinen fotoğraf makinelerindeki objektiflerin yerini 0,25 - 1 milimetre çapındaki bir delik alır. Işık bu delikten geçer ve karanlık bir ortam sağlayan kameranın içinde bulunan ışığa duyarlı yüzey üzerinde bir görüntü oluşturur.



Camera obscura ışık geçirmeyen konserve kutuları, tencere, buzdolabı, çaydanlık gibi her türlü kapalı kutudan elde edilebilir. Sözü edilen iğne deliğinin karşısına bir fotoğraf filmi ya da fotoğraf kağıdı koyulduğu zaman, kutu fotoğraf çekmeye hazırdır.



(AA)

