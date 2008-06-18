İğne Deliği Fotoğrafları

Serginin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, serginin Adana'nın farklı ilçelerinde, çeşitli ilköğretim okulu ve liselerde okuyan fotoğrafa meraklı gençlerin iğne deliği tekniğiyle çektikleri çalışmalardan oluştuğunu söyledi.



Eczacıbaşı, fotoğraf sanatının önemli bir dönemini vurgulayan çalışmalarda genç fotoğrafçıların, çeşitli nesneler kullanılarak oluşturdukları iğne deliği düzenekleri ile Adana ve çevresinin görüntülerini ilginç ve etkileyici bir biçimde sunduklarını anlattı.



Gençlerin, Milattan Önce 5. yüzyıldan bu yana bilinen ve 1800'lü yıllarda uygulanmaya başlanan bir teknikle hem kendilerini ifade etme hem de sanatı özümseyerek değişkenliği ve gelişmeyi izleme olanağı bulduklarını dile getiren Eczacıbaşı, "Gençler, sıradan nesnelerle gerçekleştirdikleri makinelerle, yaşadıkları çevreye yeni bir gözle bakarken, estetik ve sanat bilinçlerini geliştiren yaratıcı sürece tanık oluyorlar" dedi.



Eczacıbaşı, müzede çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen eğitim programlarında görsel sanat alınında ufuk açan, merak uyandıran, araştırmaya ve düşünmeye yönelten çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade ederek, serginin bu anlamda müzenin misyonuyla örtüştüğünü kaydetti.



Müzenin fotoğraf galerisinde bugüne kadar 7 ulusal, 7 uluslararası olmak üzere toplam 14 serginin açıldığını anımsatan Oya Eczacıbaşı, bu yıl ilk kez Türkiye'nin görsel tarihini belgeleyen ve Othmar Pferschy'nin, kızı tarafından müzeye bağışlanan eşsiz arşivlerden oluşturulan serginin 18 Eylül'de Viyana Şehir Müzesi'nde sergileneceğini bildirdi.