T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İğne Deliği Fotoğrafları

Fotoğraf makinesinin en ilkel hali sayılan ''iğne deliği'' tekniğini kullanarak oluşturdukları çalışmaların yer aldığı ''İğne Deliği Fotoğr

18 Haziran 2008 03:00

Serginin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, serginin Adana'nın farklı ilçelerinde, çeşitli ilköğretim okulu ve liselerde okuyan fotoğrafa meraklı gençlerin iğne deliği tekniğiyle çektikleri çalışmalardan oluştuğunu söyledi.

Eczacıbaşı, fotoğraf sanatının önemli bir dönemini vurgulayan çalışmalarda genç fotoğrafçıların, çeşitli nesneler kullanılarak oluşturdukları iğne deliği düzenekleri ile Adana ve çevresinin görüntülerini ilginç ve etkileyici bir biçimde sunduklarını anlattı.

Gençlerin, Milattan Önce 5. yüzyıldan bu yana bilinen ve 1800'lü yıllarda uygulanmaya başlanan bir teknikle hem kendilerini ifade etme hem de sanatı özümseyerek değişkenliği ve gelişmeyi izleme olanağı bulduklarını dile getiren Eczacıbaşı, "Gençler, sıradan nesnelerle gerçekleştirdikleri makinelerle, yaşadıkları çevreye yeni bir gözle bakarken, estetik ve sanat bilinçlerini geliştiren yaratıcı sürece tanık oluyorlar" dedi.

Eczacıbaşı, müzede çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen eğitim programlarında görsel sanat alınında ufuk açan, merak uyandıran, araştırmaya ve düşünmeye yönelten çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade ederek, serginin bu anlamda müzenin misyonuyla örtüştüğünü kaydetti.

Müzenin fotoğraf galerisinde bugüne kadar 7 ulusal, 7 uluslararası olmak üzere toplam 14 serginin açıldığını anımsatan Oya Eczacıbaşı, bu yıl ilk kez Türkiye'nin görsel tarihini belgeleyen ve Othmar Pferschy'nin, kızı tarafından müzeye bağışlanan eşsiz arşivlerden oluşturulan serginin 18 Eylül'de Viyana Şehir Müzesi'nde sergileneceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24