Ignatius: Saygısızlık gibi bir kastım olamaz

Panelde Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e daha fazla konuşma süresi vermekle suçladığı Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius, Milliyet’in konuyla ilgili sorularına şu cevabı verdi:“Ortadoğu’daki arabuluculuk çabalarına çok hayranlık duyduğum Başbakan Erdoğan’a hiçbir şekilde saygısızlık etmek gibi bir kastım olamaz. Dün (önceki) gece zamanımız bittiği için üzgünüm. Zamanımız bittiği için hiçbir konuşmacıya ikinci turda konuşma hakkı vermek mümkün olmadı. Başbakan Erdoğan, panelimizin de konusu olan ‘barış sürecine dönülmesine’ yardımcı olabilecek insanlardan biridir. Önümüzdeki aylarda Erdoğan ve Türkiye bu konuda anahtar rol oynayacaklar.”David Ignatius, kökleri Elazığ’ın Harput ilçesine dayanan, Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu çok iyi bilen ve ABD Başkanı Barack Obama’ya Türkiye’nin görüşlerini dikkate alması gerektiğini tavsiye etmiş deneyimli bir gazeteci ve yazar.Washington Post gazetesinin tanınmış köşe yazarı ve editörü Ignatius, geçen aralık ayında Türkiye’ye gelmiş ve Başbakan’ın dış politika başdanışmanı Ahmet Davutoğlu’yla görüşmüştü.Ignatius, ABD’ye döndükten sonra Washington Post gazetesinde kaleme aldığı “Türkiye’nin domino teorisi” başlıklı köşe yazısında, ABD Başkanı Barack Obama ve ekibini, Erdoğan’ın başdanışmanı Davutoğlu’nun Ortadoğu’ya ilişkin “domino teorisini” dikkatle incelemeye çağırmıştı.20. yüzyılın başında ABD’ye göç eden Harput kökenli Ermeni bir ailenin çocuğu olan David Ignatius, son derece ilginç bir özgeçmişe sahip. Başkan Lyndon Johnson döneminde 1967-1969 yılları arasında ABD Savunma Bakan Yardımcılığı ve Washington Post‘un yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunan Paul Robert Ignatius’un oğlu olan David Ignatius, St. Albans School, Harvard College, King’s College ve Cambridge Üniversitesi gibi son derece iyi okullarda eğitim gördü. Washington Post’a girmeden önce 10 yıl Wall Street Journal gazetesinde “CIA muhabiri”, 3 yıl da “Ortadoğu temsilcisi” olarak çalıştı.1986 yılından sonra, Washington Post, Herald Tribune, The New York Times Magazine, The Atlantic Monthly, Foreign Affairs ve The New Republic gibi dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanan Ignatius’un uzmanlık alanı olan CIA’yı ve casusluk öykülerini konu alan 6 romanı bulunuyor. Ignatius’un 1991’de yayımlanan ve bir CIA ajanının içerisinde aşkı da barındıran casusluk macerasının anlatıldığı “Siro” adlı romanı da İstanbul’da geçiyor.Türkiye’de aralık ayında gösterime giren “Yalanlar Üzerine” (Body of Lies) adlı filmin uyarlandığı aynı adlı romanın yazarı olan Ignatius, filmin ön gösterimi için geldiği İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki bir panele de katılmıştı.Ignatius bu panelde, yönetmenliğini Ridley Scott’ın üstlendiği, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Russel Crowe’un paylaştığı “Yalanlar Üzerine” filminin, “ABD ve Ortadoğu üzerine” diye tanımladığı hikâyesini anlatmıştı.