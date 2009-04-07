İGM’deki yangın Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sevigen İstanbul Gösteri Merkezi’nde yaşanan yangını Meclis’e taşıdı.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, İstanbul'daki Kültür Eğlence ve Gösteri Merkezinin dün "nasıl çıktığı belli olmayan şüpheli bir yangınla yok olup gittiğini" bildirerek, "Yetkililer ve bazı görgü tanıkları tarafından ortaya atılan sabotaj iddiaları doğru mudur?" diye sordu.



Mehmet Sevigen, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Gösteri Merkezinin "Türkiye için bir sembol" olduğunu belirterek, merkezin siyasete malzeme yapılmadan muhalefetiyle, iktidarıyla bir an önce eski haline getirilmesi için uğraş verilmesi gerektiğini vurguladı.



Belediye ile mal sahibi arasında mahkemeye kadar varan bir anlaşmazlık olup olmadığını, bu konuda İçişleri Bakanlığınca bir araştırma ekibi, olay yeri inceleme komisyonu kurulup kurulmadığını öğrenmek isteyen Sevigen, "Yetkililer ve bazı görgü tanıkları tarafından ortaya atılan sabotaj iddiaları doğru mudur" dedi.



Sevigen, önergesinde şu sorulara yer verdi:



"Gösteri merkezinin 200 tonluk ayrı bir su bağlantısı isteklerine ilgililerce izin verilmediği doğru mudur? Doğruysa bunun gerekçesi nedir? Gösteri merkezinde bulunan su kuyularının yetkililer tarafından kapatıldığı doğru mudur? Doğruysa neden kapatılmıştır? Yangın olayı gösteri esnasında olsaydı büyük felaketin önüne nasıl geçilecekti?



Kültür Merkezinde yangın söndürme sistemi olup olmadığı, varsa çalışıp çalışmadığı, yangın perdelerinin (amyant) olup olmadığı, varsa çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiş midir?"

