Iğdır'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na destek

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı\'na destek için, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni Güçlendirme Vakfı\'na bağışlanmak üzere, Iğdır merkeze bağlı köy muhtarlıkları ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği tarafından 25 bin lira toplandı. Bağışla ilgili hazırlanan sembolik çek, Vali Enver Ünlü\'ye teslim edildi.

Köy muhtarlıkları ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olmak amacıyla para topladı. Bağışlar için hazırlanan sembolik çek, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni Güçlendirme Vakfı\'na ulaştırılmak üzere Vali Enver Ünlü\'ye verildi. Köy muhtarları ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği Başkanı Dadaş Yaltı\'yı makamında kabul eden Vali Enver Ünlü, Mehmetçik\'e destek için çaba sarf eden Iğdırlılara teşekkür etti. Vali Enfer Ünlü, şöyle dedi:

\"Vatandaşlarımız Zeytin Dalı Harekâtı\'na elinden gelen her desteği vermeye çalışıyor. Köydeki vatandaşlarımız gönüllü olarak her türlü desteği Mehmetçiğimize veriyor. Bir nakış çorabıyla, askere giden oğluna aldığı bereyle destek olmak isteyen analarımız, bacılarımız var. Elindeki balı, konserveyi, elmayı getirip askerlerimize ulaştırmak isteyen çiftçilerimiz var. Yeniden askere gitmek isteyen, şehit olmak isteyen gazilerimiz var. Şu an devletimiz askerlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Komutanlarımız, askerlerimiz bizden sadece dua bekliyor. Önemli olan verilen bu desteğin kamuoyunda güçlü bir şekilde ses bulması, karşılık bulması, bu da oluyor. Askerimiz, Mehmetçiğimiz ve komutanlarımız da bu destekten çok memnun. Onlar, bu desteği çok güçlü bir şekilde hissettiklerini belirtiyor. Bizim bayrağımız Afrin\'e adalet, barış, huzur götürüyor. Oradaki mazlumların ayağına diken batsa bizim burada canımız yanar.\"

Yeşil Iğdır Sulama Birliği Başkanı Dadaş Yaltı ise \"Bizler asil bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca gittiğimiz her yere hak ve adaleti götürdük. Bizler her zaman barıştan yana olduk, zulmede boyun eğmedik. Vatanımız ve bayrağımız için de her zaman canımızı seve seve vermeye hazırız. Ülkemiz dış güçlerin kirli oyunlarını bozmak için bir savaşa girdi. Mehmetçiğimiz vatanımızın bütünlüğü için ve ülkemizin geleceği için dış güçlere karşı her zaman mücadelesini sürdürecektir. Bizler de Mehmetçiğimize desdek olmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Analarımız bacılarımız, kimi evindeki konserveyi, kimi göz nuruyla dokuduğu atkı, bereyi gönderdi. Bizler de Mehmetçik Vakfı\'na destek olmak için 25 bin TL bağışta bulunduk. İnşallah bu bağışlar devam edecektir.\"



FOTOĞRAFLI