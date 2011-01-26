-IĞDIR'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU IĞDIR (A.A) - 26.01.2011 - Iğdır'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olduğu bildirilen ''Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi''ne yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Terörle Mücadele ekipleri tarafından belirlenen yerlere yapılan operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı. Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda ele geçirilen silah, çok sayıda örgütsel doküman, yasak yayın ve bilgisayarlara da el konuldu. Yakalanan kişilerin, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak fakir ve zor durumdaki kişileri kandırdıkları, örgütün silahlı kadrosuna eleman kazandırmaya çalıştıkları, kentte yasa dışı gösterileri organize ettikleri, kentin çeşitli yerlerinde molotof kokteylli saldırı, yol kesme, kundaklama ve korsan gösteri düzenledikleri iddia edildi. Gözaltına alınanların polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.