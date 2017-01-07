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Yaşam

Iğdır'da sosyal medyadan propaganda yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Iğdır'da gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

07 Ocak 2017 20:41

Iğdır'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptıkları öne sürülenlere yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Iğdır Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

 

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