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Iğdır'da MHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi

MHP yönetiminin, bu karara karşın il seçim kuruluna itiraz başvurusunda bulunacağı öğrenildi

11 Haziran 2015 00:08

Iğdır Merkez İlçe Seçim Kurulu, MHP'nin seçim sonuçlarına itirazını reddetti.

Alınan bilgiye göre, MHP il yönetimi, seçimlerde Tuzluca, Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri ile Iğdır il merkezine bağlı Emek, Karaağaç, Konaklı, Özgür ve 14 Kasım mahallelerinde, "yatalak hastaların, hastanede yatanların ve askerde olanların oy kullandığı", "geçersiz oyların geçerli sayıldığı" iddiasıyla dün merkez ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Seçim kurulu, yaptığı değerlendirmede, MHP'nin itirazını reddetti.

MHP yönetiminin, bu karara karşın il seçim kuruluna itiraz başvurusunda bulunacağı öğrenildi.

 

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