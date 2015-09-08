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Iğdır'da Gül'ün yakın koruması da şehit oldu

Iğdır'da polise yönelik saldırıda 14 polis hayatını kaybetti

08 Eylül 2015 16:09

Iğdır'dan Dilucu sınır kapısına görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne PKK tarafından bombalı tuzakta şehit olan 14 polis memurundan birinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın koruması olduğu ortaya çıktı.

Zaman'ın haberine göre, Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde Foto-Film Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Demirci'nin fotoğrafını paylaştığı Şehit Fehmi Şahin'i, Gül'ün çok sevdiği ve ismi ile hitap ettiği öğrenildi.

Bu arada Iğdır'daki hain saldırıda şehit sayısı 13'e yükseldi.

 

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