-IĞDIR'DA DEMOKRASİ ÇADIRI YENİDEN KURULDU IĞDIR (A.A) - 30.04.2011 - Iğdır'da bir süre önce polis tarafından kaldırılan ''Demokratik Çözüm'' çadırı yeniden kuruldu. BDP'nin başlattığı ''sivil itaatsizlik'' eylemleri kapsamında partinin il binası önünde kurulan ancak bir süre önce polisin kaldırdığı ''Demokratik Çözüm'' çadırının yeniden kurulmasının ardından konuşan BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Pervin Buldan, ''Bu çadırı kurmamızda halkımızın büyük katkısı vardır. Bugün Sayın Başbakan Erdoğan Iğdır'a geliyor. Iğdır'da nasıl bir konuşma yapacak, merak ediyorum'' dedi.