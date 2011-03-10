-IĞDIR'A İLK UÇAK MAYISTA İNECEK IĞDIR (A.A) - 10.03.2011 - Iğdırlıların uzun zamandır beklediği ve bölgesel gelişme açısından hayati öneme sahip olduğu ifade edilen Iğdır Havaalanı'na ilk uçağın Mayıs ayında ineceği açıklandı. Türkiye'nin Azerbaycan, İran ve Ermenistan'a açılan kapısı konumundaki Iğdır'da yıllar önce planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen havaalanı projesinin Mayıs ayında tamamlanacağı ve uçakların inişine hazır hale geleceği bildirildi. Yapımı devam eden havaalanı inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Iğdır Valisi Amir Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''2011 yılı Iğdır için hayırlı bir yıl olacak. Çünkü Iğdırlıların yıllardır hasretle bekledikleri havaalanı hizmete girecek. Havaalanına Mayıs ayında uçak inebilir'' dedi. Havaalanı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Çiçek, havalanını iki ay önce de gezdiğini ancak şu andaki durumla 2 ay öncesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Havaalanının bitirilmesini, en başta Iğdırlılar olmak üzere herkesin büyük bir heyecanla beklediğini söyleyen Çiçek şöyle konuştu: ''Tabii ki bizim de tek istediğimiz, en kısa zamanda vatandaşlarımızın bu isteğinin yerine getirilmesi... Elimizden geleni yapmaktayız. Şu anda gördüğümüz kadarıyla planlanan iş takviminin de ötesinde iş yapılıyor. İlgili firma en iyi şekilde, hatta daha da erken burayı bitirmek durumunda. Mayıs ayında uçak inebilir. Şu anda havaalanının terminal binası ve jeneratör binalarının yapımı devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla, verilen söz zamanında yerine getirilecek. Uçağımız büyük bir ihtimalle gününde buraya inecektir''