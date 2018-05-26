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İGDAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı

İstanbul DHA - İGDAŞ, kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtarak bazı doğalgaz abonelerinden sahte evraklarla para isteyen kişilere yönelik uyarıda bulundu

26 Mayıs 2018 14:58

İstanbul DHA - İGDAŞ, kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtarak bazı doğalgaz abonelerinden sahte evraklarla para isteyen kişilere yönelik uyarıda bulundu.
İGDAŞ\'tan yapılan açıklamada; İstanbul\'un bazı ilçelerinde PTT\'den geldiğini belirterek, abonelerden doğalgaz tesisatında sorun olduğu yönünde İGDAŞ adına düzenledikleri sahte evrakla, vatandaşlardan kargo-posta ücreti talep eden kişiler olduğu konusunda  şikayetler alındığı belirtti. Açıklamanın devamında, şirketin söz konusu yöntemle posta ve evrak gönderimleri yapmadığını ve benzer yöntemle dolandıcılığa uğrayanların emniyete ihbarda bulunmaları istendi. 
 

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