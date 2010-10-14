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İGDAŞ’ın özelleştirilmesi girişimi protesto edildi

İBB'nin şirketlerinden İGDAŞ’ın özelleştirilmesi çalışmaları, İGDAŞ çalışanları tarafından protesto edildi.

14 Ekim 2010 03:00

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İGDAŞ’ın özelleştirilmesi çalışmaları, İGDAŞ çalışanları tarafından protesto edildi.



Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’na(Tes-İş) bağlı yaklaşık 200 kadar işçi dün Büyükşehir Belediye Sarayı önünde toplanarak, İGDAŞ’ın özelleştirilmesine karşı çıktı. Vuvuzela ve düdük çalarak özelleştirme girişimini protesto eden işçiler, pankart ve bayraklar taşıdı.

Tes-İş Sendikası adına yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçen yıl İGDAŞ'ın özelleştirilmesi ile ilgili aldığı kararın, yaptıkları itiraz üzerine mahkeme tarafından iptal edildiği, ancak İGDAŞ’ın blok satışının yapılabilmesi için teklifin yeniden Belediye Meclis gündemine getirileceğinin öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan hukuksuz uygulamalar karşısında üretimden gelen güçlerini kullanarak İGDAŞ 'ın tüm şubelerinde bir saatlik iş bırakama eylemi yapıldığı vurgulandı. Açıklamada daha sonra şöyle denildi:

“Bu güne kadar İGDAŞ çalışanı üzerine düşeni layıkıyla yapmıştır. Bundan sonra kendi geleceği için hiçbir şeyden sakınmayacaktır. Hemen tepkimizi koyuyoruz ve uyarı eylemi olarak 1 saat çalışamama hakkımızı kullanıyoruz."


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