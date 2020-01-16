İGDAŞ'tan dolandırıcılara karşı uyarı: TRT payının iade edileceği yönündeki paylaşımlara inanmayın

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent, sosyal medyada “9284 sayılı kanuna göre Doğalgaz ve Elektrik faturalarına yansıtılan TRT payı iadesi başlamıştır” paylaşımı hakkında vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden “9284 sayılı kanuna göre Doğalgaz ve Elektrik faturalarına yansıtılan TRT payı iadesi başlamıştır” paylaşımı yaparak vatandaşları mağdur ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, "Sosyal medyada dolaşan '9284 sayılı kanuna göre Doğalgaz ve Elektrik faturalarına yansıtılan TRT payı iadesi başlamıştır.' Paylaşımına itibar etmeyiniz. Doğalgaz faturalarına TRT payı yansıtılmamaktadır" dedi.