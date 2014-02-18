İGDAŞ: Kazancı Yokuşu'ndaki patlama doğalgaz kaynaklı değil

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), dün Taksim Kazancı Yokuşu'nda meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığını söyledi.
İGDAŞ dün Kazancı Yokuşu'nda meydana gelen patlamanın doğalgazdan kaynaklanmış olabileceğine dair bir belirtiye rastlanmadığını belirtti.
Dün saat 16.00 sıralarında Taksim Kazancı Yokuşu'nda bir patlama meydana gelmiş, patlamada 4 kişi yaralanmıştı.
Öte yandan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu dün yağtığı açıklamada patlamanın nedeninin 'yüzde 99 tüp gaz' olduğunu açıklamıştı.