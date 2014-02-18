T24 LogoT24 Logo
Gündem

İGDAŞ: Kazancı Yokuşu'ndaki patlama doğalgaz kaynaklı değil

İGDAŞ dün Kazancı Yokuşu'nda meydana gelen patlamanın doğalgazdan kaynaklanmış olabileceğine dair bir belirtiye rastlanmadığını belirtti

18 Şubat 2014 13:04

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), dün Taksim Kazancı Yokuşu'nda meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığını söyledi.

İGDAŞ dün Kazancı Yokuşu'nda meydana gelen patlamanın doğalgazdan kaynaklanmış olabileceğine dair bir belirtiye rastlanmadığını belirtti.

Dün saat 16.00 sıralarında Taksim Kazancı Yokuşu'nda bir patlama meydana gelmiş, patlamada 4 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu dün yağtığı açıklamada patlamanın nedeninin 'yüzde 99 tüp gaz' olduğunu açıklamıştı.

 

ETİKETLER

taksimkazancı yokuşupatlamaigdaşhüseyin avni mulu

İlgili Haberler

Taksim Kazancı Yokuşu'nda patlama, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Taksim Kazancı Yokuşu'nda doğalgazdan kaynaklandığı açıklanan büyük bir patlama meydana geldi. Çevrede büyük tahribat yaratan patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

'Taksim'deki patlamanın nedeni yüzde 99 tüp gaza bağlı'

Taksim akşam saatlerinde bir patlamayla sarsıldı. Kazancı Yokuşu’nda meydana gelen patlamanın ayrıntıları belli olmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24