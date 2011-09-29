-İGDAŞ özelleştirmesi birkaç aya yapılabilir İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Medine Taşdelen Yıldırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk, İGDAŞ özelleştirmesinde önümüzdeki birkaç ay içinde ilanı verebileceklerini, bu yıl sonuna kadar ihaleye çıkmayı, 2012'nin ortalarına kadar da sonuçlanmasını beklediklerini bildirdi. Baştürk, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde özelleştirilecek şirket olarak öncelikle İGDAŞ'ın bulunduğunu hatırlattı. Bu konuda birkaç ay içinde ilanı vermeyi düşündüklerini ifade eden Baştürk, ''Aslında bekliyoruz. Her şeyimiz tamam. Bir taraftan Başkent'in ihale süreci devam ediyor. Aynı zaman diliminde ihaleye çıkmamak için bekletiyoruz'' diye konuştu. İGDAŞ'ın ''Türkiye'nin en büyük gaz şirketi'', ''özelleştirilecek son şirket'' olduğunun altını çizen Baştürk, ihaleye yerli ve yabancı yatırımcılardan çok büyük ilgi olduğunu vurguladı. Adem Baştürk, ''Biz İDO'yu çok güzel özelleştirdik. Hiçbir problem çıkmadı. İGDAŞ'ın da çok iyi ve sağlıklı şekilde özelleştirileceğine inanıyoruz. İyi bir hazırlık yaptık. Bu yıl sonuna kadar ihaleye çıkmayı, 2012'nin ortalarına kadar da sonuçlanmasını bekliyoruz'' dedi. Dünya ve Avrupa'daki ekonomik tablonun İGDAŞ'ın özelleştirme sürecini olumsuz etkileyeceğini düşünmediğini dile getiren Baştürk, ''En son bir metro ihalesi yaptık. Yurt dışından bayağı katılım vardı. Çok da düşük fiyatlara ihale ettik. Şu anda bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Yabancı ilgisi çok yoğun'' şeklinde konuştu. İGDAŞ'ın 4 milyon abonesi bulunduğuna, yılda 4 milyar metre küp gaz sattığına değinen Baştürk, şirketin yıllık cirosunun da 2 milyar lira civarında olduğunu belirtti. İspark'ın satışı konusunun şu anda gündemlerinde bulunmadığını kaydeden Baştürk, ''Tamamen satmak gibi bir niyetimiz yok. Belki halka arz olabilir. O ve başka şirketler için de benzer şeyler olabilir. Tamamen blok satma konusunda İGDAŞ şu anda gündemde'' diye konuştu. Anadolu yakasında cep otogarı, büyük otogar yapma projeleri bulunduğunu da anlatan Baştürk, şöyle devam etti: ''Yine Avrupa yakasında cep otogarı dediğimiz bir projemiz var. Yakında ihalesine çıkarız. Alibeyköy civarında cep otogarı yapılacak. Cep otogarında parklanma yapılmayacak. Duracak, yolcu alacak, gönderecek, kalkacak. Tam kesinleşmedi ama Anadolu Yakası'nda da Kavacık civarında, bir de Sultanbeyli tarafında planlıyoruz. Bu otogarları İSPARK vasıtasıyla yapmayı planlıyoruz. Bunlar, bizim açımızdan yatırım tutarı açısından çok ciddi bir yekun oluşturmaz. Alibeyköy'deki cep otogarını 2012'de hayata geçirmeyi öngörüyoruz. O net... Kavacık'ta mülkiyet problemi var. Orada biraz uğraşıyoruz.'' Baştürk, Alibeyköy'de otogar yapmayı düşündükleri arazinin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu, diğer tarafta ise Hazine mülkiyeti bulunduğunu, onun için uğraştıklarını söyledi.