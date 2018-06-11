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Ekonomi

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya soya üretimi öngörüsünü, 2017 – 2018 sezonunda öngörülen 336 milyon tondan, 2017 – 2018 sezonu üretiminden 20 milyon ton yükselterek, 356 milyon ton olarak revize ett

11 Haziran 2018 17:09

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya soya üretimi öngörüsünü, 2017 – 2018 sezonunda öngörülen 336 milyon tondan, 2017 – 2018 sezonu üretiminden 20 milyon ton yükselterek, 356 milyon ton olarak revize etti.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü 355 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Soya Durumu, Mayıs 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 345 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü
dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 11 milyon ton yüksek, 356 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 152 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan dört milyon ton yüksek, 156 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 39 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan değişmeden, 40 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 18 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden üç milyon ton ve 2017/18 sezonundan iki milyon ton yüksek, 20 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.” (Tablo)

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