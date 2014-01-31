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İftira iddiası Hande Ataizi'yi ağlattı

Hizmetçilerine iftira atmakla suçlanan Hande Ataizi, savcılıktaki ifadesinin ardından gözyaşlarını tutamadı

31 Ocak 2014 16:12

İki eski hizmetçisi, "Bizi hırsızlıkla suçlayıp iftira attı" diyerek Hande Ataizi'yi savcılığa şikayet etti.

Hande Ataizi-Benjamin Harvey çiftinin evlerine, geçen yıl hırsız girmiş ve takıları ile mücevherleri çalınmıştı. Ataizi, olay sonrası hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki hizmetçisi M.Ç ve G.K. hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Savcılığın haklarında soruşturma başlattığı iki hizmetçi ise karşı dava açıp "İftiraya maruz kaldık" dedi.

 

Çalışanlar teselli etti

 

Bu gelişme üzerine savcılık Ataizi'ni ifadeye çağırdı. Önceki gün adliyeye giden Ataizi, savcıyla görüşmesi sonrası gözyaşlarına boğuldu. Koridorda "Ben kimseye iftira atmadım" diye ağlayan ünlü oyuncu, hizmetli bir kadını kenara çekip ona dert yandı. Adliye çalışanları dakikalarca ağlayan Ataizi'ni zor teselli etti.

 

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