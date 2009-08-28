İftarı ikiye bölün, rahat edin

İftarda, az miktarda yağ ve karbonhidrat, bol su tüketimine vurgu yapan uzmanlar yemeğin iki öğünde tüketilmesi öneriliyor.
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesindeki Türk Mutfağı Araştırma ve
Uygulama Birimi Müdürü Doç. Dr. Dündar Denizer, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, bu yıl ramazan ayının, yaz aylarının en sıcak ve en uzun
günlerine geldiği için oruç tutanların beslenmelerine daha fazla özen
göstermesi gerektiğini söyledi.
Oruçlu
bir kişinin, uzun süre aç kalacağından kan şekerinin düşebileceğini
belirten Denizer, uzun süre açlıktan sonra boş mideye bir anda
yüklenmenin, ayrıca midenin çok çalışmasına ve çabuk yorulmasına neden
olacağını ifade etti.
Doç.
Dr. Denizer, özellikle midede yanma, ekşime, reflü, gastrit gibi
çeşitli rahatsızlıkları olan kişilerde, ağır, yağlı ve çok çeşitli
yiyeceklerden oluşan bir iftar yemeğinin çok daha rahatsız edici
olabileceğine dikkati çekti.