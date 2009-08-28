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Sağlık

İftarı ikiye bölün, rahat edin

İftarda, az miktarda yağ ve karbonhidrat, bol su tüketimine vurgu yapan uzmanlar yemeğin iki öğünde tüketilmesi öneriliyor.

28 Ağustos 2009 03:00

İftarda, az miktarda yağ ve karbonhidrat, bol su tüketimine vurgu yapan uzmanlar yemeğin iki öğünde tüketilmesi öneriliyor.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesindeki Türk Mutfağı Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürü Doç. Dr. Dündar Denizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan ayının, yaz aylarının en sıcak ve en uzun günlerine geldiği için oruç tutanların beslenmelerine daha fazla özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Oruçlu bir kişinin, uzun süre aç kalacağından kan şekerinin düşebileceğini belirten Denizer, uzun süre açlıktan sonra boş mideye bir anda yüklenmenin, ayrıca midenin çok çalışmasına ve çabuk yorulmasına neden olacağını ifade etti.

Doç. Dr. Denizer, özellikle midede yanma, ekşime, reflü, gastrit gibi çeşitli rahatsızlıkları olan kişilerde, ağır, yağlı ve çok çeşitli yiyeceklerden oluşan bir iftar yemeğinin çok daha rahatsız edici olabileceğine dikkati çekti.

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