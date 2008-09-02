iftar vaktinde PKK saldırısı

Bingöl Kiğı’da baraj inşaatında koruma görevi yapmak üzere bölgeye giden askeri araca teröristler uzun namlulu silahlarla saldırdı. 2 asker şehit olurken, 9 asker de yaralandı.

Tekbaşlar Jandarma Karakolu’nda görevli askerler, Kiğı Barajı inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla dün yola çıktı.



İki askerin durumu ağır



Pusu kuran PKK’lı teröristler, karakoldaki askerlerin iftar yaptığı saatte devriye aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Açılan ilk ateşte araçta bulunan jandarma erler Eyüp Gürsoy ile Ramazan Demirci şehit oldu. Saldırıya araçta bulunan askerlerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerin yaralandığı belirtildi. Yaralı askerler Elazığ Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Helikopter kazası



Bingöl Valisi İrfan Balkanlıoğlu, saldırıda yaralanan askerleri almaya giden Sikorsky tipi bir helikopterin de yüksek gerilim hattı tellerine çarpınca zorunlu iniş yaptığı bilgisinin kendisine ulaştığını açıkladı. Vali Balkanlıoğlu, ancak bu olayda yaralı olup olmadığı konusunda bilgisi bulunmadığını söyledi. Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için gece yarısı bölgede hava destekli operasyon başlattı.



Giresun’da da 1 şehit



Giresun’un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası Uzundere mevkiinde dün devriye gezen askerlere 5-6 kişilik bir terörist grubu tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sırasında Jandarma Uzman Çavuş Murat Gürel (32) şehit oldu. Gürel’in daha önce Şırnak’ta görev yaptığı ve yaklaşık bir ay önce Giresun’a atandığı belirtildi. Samsun nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Gürel’in 1 çocuk babası olduğu bildirildi.



